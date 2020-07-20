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    Bursa'da trafik kazasında 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı

    İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir araç elektrik direğine çarptı.
    • İHA
    • 20.07.2020 - 04:41
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    Bursa'da trafik kazasında 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Aycan Kısacık idaresindeki Plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile özel otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak ikiye bölündü.

    Bursa'da trafik kazasında 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı #1

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

    Kazada sürücü Aycan Kısacık ve araç içerisinde bulunan Mehmet Şahin ve Mert Can Çoban hayatını kaybetti, Burak Geçimli  ise ağır yaralandı.

    Ağır yaralı Gecimli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı.

    Kaza nedeni ile hayatını kaybeden Mehmet Şahin, Aycan Kısacık ve Mert Can Çoban'ın cenazeleri İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

    Bursa'da trafik kazasında 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı VİDEO


    Bursa'da trafik kazasında 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı #2

    Bursa'da trafik kazasında 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı #3

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