Bursa'da gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.
Nilüfer ilçesinde saat 01.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Y.F.E. idaresindeki araç, seyir halindeki R.T. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Bayıldı
Çarpmanın şiddetiyle sürücü Y.F.E. bayıldı. Yoldan geçen diğer sürücüler yaralanarak bayılan sürücünün yardımına koştu.
Vatandaşlar kurtardı
O sırada cip alev alırken, vatandaşlar sürücü Y.F.E.'yi uzun süren uğraşların sonucunda sıkıştığı yerden kurtardı.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek söndürdü.
O anlar kamerada
O anlar, sürücünün yardımına giden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hastanede tedavi altına alınan cip sürücüsü Y.F.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerlinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış