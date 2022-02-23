Euro
15.61
-0.20%
Dolar
13.78
-0.16%
Altın
842.05
-0.19%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
524.717
2.93%
BTXN Coin
39.98
1.24%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Bursa'da trafik uygulamasından kaçan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

    Osmangazi ilçesinde trafik uygulamasından kaçan otomobilin servis aracıyla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 05:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da trafik uygulamasından kaçan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde A.K. idaresindeki 16 ASE 595 plakalı otomobil, Gençosman Köprülü Kavşağı girişinde uygulama yapan trafik ekiplerini görünce geri giderek yola çıktığı sırada arkasından gelen A.A'nın kullandığı 16 S 1334 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.K. ile yanında bulunan A.C. ve M.Y. yaralandı.

    Bursa da trafik uygulamasından kaçan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı #1

    Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Çekirge Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobilde çok sayıda içki şişesi dikkati çekti.

    Bursa da trafik uygulamasından kaçan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı #2

    Bursa da trafik uygulamasından kaçan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Almanya'da üretici fiyatları en yüksek seviyesinde
    Dünya

    Almanya'da üretici fiyatları en yüksek seviyesinde

    Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı duyurdu, adaya geliyor!
    Medya

    Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı duyurdu, adaya geliyor!

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Görüş Bildir