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    Bursa'da trafikte makas atan maganda kamerada

    Otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen sorumsuz sürücünün o anları başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 11.09.2020 - 10:20
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 10:20
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    Bursa'da trafikte makas atan maganda kamerada

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’ndeki çevre yolunda, bir otomobilin yüksek hızla diğer araçlara makas atarak ilerlemesi, trafikte tedirginlik yarattı.

    O ANLAR KAMERADA

    Kendi canını olduğu gibi, trafikteki diğer insanların da canını tehlikeye atan sürücünün, birbiri ardına araçlara makas atması başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Bursa'da trafikte makas atan maganda kamerada ViDEO

    TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU

    Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, trafik ışıklarının kırmızı yandığını görünce, yavaşlayarak durdu.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki çekti.

    Bursa da trafikte makas atan maganda kamerada #1

    Bursa da trafikte makas atan maganda kamerada #2

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