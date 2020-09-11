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- Bursa'da trafikte makas atan maganda kamerada
Bursa'da trafikte makas atan maganda kamerada
Otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen sorumsuz sürücünün o anları başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
- DHA
- 11.09.2020 - 10:20
- Güncelleme : 11.09.2020 - 10:20
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’ndeki çevre yolunda, bir otomobilin yüksek hızla diğer araçlara makas atarak ilerlemesi, trafikte tedirginlik yarattı.
O ANLAR KAMERADA
Kendi canını olduğu gibi, trafikteki diğer insanların da canını tehlikeye atan sürücünün, birbiri ardına araçlara makas atması başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da trafikte makas atan maganda kamerada ViDEO
TEPKİLERİN HEDEFİ OLDU
Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, trafik ışıklarının kırmızı yandığını görünce, yavaşlayarak durdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki çekti.