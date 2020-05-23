- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da trafikte silahlı çatışma
Bursa'da trafikte silahlı çatışma
- DHA
- 23.05.2020 - 10:04
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Lefkoşe Caddesi'nde, husumetli olan 16 NOL 63 plakalı otomobilin sürücüsü K.G. ile 16 SHL 22 plakalı otomobilin sürücüsü M.S.O. trafikte karşılaştı.
İKİLİ ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
K.G., belindeki tabancayı çıkarıp, beraberinde eşi Z.T.O. olan M.S.O.'nun otomobiline ateş açtı.
M.S.O. da av tüfeği ile karşılık verdi.
Bursa'da trafikte silahlı çatışma ViDEO
KALDIRIMDAKİ YAYA VURULDU
Çıkan çatışmada, M.S.O.'nun tüfeğinden çıkan kurşunlardan biri, kaldırımda yürüyen Mert U.nun ensesine isabet etti.
Ağır yaralanan Mert U. ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
K.G. ve sol ayağından vurulan M.S.O. da, otomobilleriyle olay yerinden kaçtı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, M.S.O.'yu bir gün sonra Nilüfer ilçesindeki evinde yaralı halde yakaladı.
Hastaneye kaldırılan M.S.O.'nun ayağındaki kurşun ameliyatla çıkarıldı. K.G. ise dün akşam bir yakınının evinde yakalanarak, gözaltına alındı.