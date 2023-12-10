Bursa'da trafikte uyuyakalan ehliyetsiz sürücü cezadan kaçamadı Bursa'da yolun ortasında durdurduğu aracında uyuyan ehliyetsiz sürücüye 4 bin 64 lira ceza kesildi.

DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekipleri devriye görevi sırada Ahmet Akyollu Caddesi'nde trafikte park halinde bulunan otomobilden şüphelendi.

Otomobili kontrol eden ekipler sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Ekipler uyuyakaldığı belirlenen sürücüyü otomobilin camına ve kaportasına elleriyle vurarak zar zor uyandırdı.

Ehliyeti olmadığı belirlendi

Yapılan inceleme ehliyeti olmayan sürücü Nuri N.'ye (40) ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ceza uygulandı.

Araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)