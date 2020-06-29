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    Bursa'da trafoya giren hırsız, akıma kapıldı

    Bursa`da elektrik trafosuna giren hırsızlık şüphelisi, bakır kabloları çalmak isterken elektrik akıma kapılması sonucu yanarak can verdi.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 06:51
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    Bursa'da trafoya giren hırsız, akıma kapıldı #1

    Saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mahallesinde, sabıkası bulunan Mustafa Ç. (27) 4.Doğru sokak üzerinde bulunan transformatör binasının kilidini kırarak içeriye girdi.

    KABLO ÇALARKEN AKIMA KAPILDI

    Buradaki bakır kabloları çalmaya çalışan Mustafa Ç, trafonun elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların çığlık sesleri fark ettiği üzere olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da trafoya giren hırsız, akıma kapıldı #2

    Mustafa Ç.`nın olay yerinde yanarak can verdiği öğrenildi. Mustafa Ç’nin cansız bedeni Bursa adli tıp kurumuna kaldırıldı.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da trafoya giren hırsız, akıma kapıldı #3

    Bursa'da trafoya giren hırsız, akıma kapıldı #4

    Bursa'da trafoya giren hırsız, akıma kapıldı #5

    Bursa'da trafoya giren hırsız, akıma kapıldı #6

    Bursa'da trafoya giren hırsız, akıma kapıldı #7

    Bursa'da trafoya giren hırsız, akıma kapıldı #8

    Bursa'da trafoya giren hırsız, akıma kapıldı #9

    Bursa'da trafoya giren hırsız, akıma kapıldı #10

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