Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Akıncılar Mahallesi yolu üzerinde ehliyetsiz sürücü Mustafa A. (16) yönetimindeki 16 PM 323 plakalı traktör, yağış nedeniyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan traktör, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa A.’nın yanı sıra Faruk A. (15) ve Ferhat Y. (17) yaralandı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Faruk A., itfaiye ekiplerince kurtarılırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Durum ağır olan Faruk A., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tedavileri sürdürülen 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.