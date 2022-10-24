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Bursa'da traktör devrildi, 3 kişi yaralandı
Seyir halinde giden odun yüklü traktör kontrolden çıkıp devrildi. Kaza sonucu Engin K. isimli şahıs ile 2 çocuk yaralandı.
- 24.10.2022 - 11:29
- Güncelleme : 24.10.2022 - 12:03
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamitabat Mahallesi'ndeki bir kısal alanda traktör kazası meydana geldi.
43 yaşındaki sürücü Sabri K., odun yüklü traktörle köy yolu üzerinden giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan traktör, içindeki yolcularla birlikte devrildi.
3 kişi yaralandı
Kaza sonucu römorkta bulunan Engin K., sürücünün yeğenleri 14 yaşındaki Emre K. ve 15 yaşındaki Doğukan K. yaralandı.
Sabri K., kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazazedeler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre; jandarma komutanlığı ekipleri yaşanan kazayla ilgili tahkikat başlattı.