Petrol
83.91
1.27%
Euro
17.785
0.29%
Dolar
18.4738
-0.01%
Altın
970.71
0.80%
Borsa
3295
1.06%
Bitcoin
374.972
5.61%
BTXN Coin
9.74
-1.31%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Bursa'da tramvay yoluna park edilen araç vatandaşları çileden çıkardı

    Otomobil sürücüsü aracını tramvay raylarının üzerine bıraktı. Yarım saat boyunca dönmeyen şahıs, seferlerin aksamasına neden oldu.
    • 27.09.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 12:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da tramvay yoluna park edilen araç vatandaşları çileden çıkardı

    Yanlış park ulaşımı aksattı...

    Bursa'nın şehir merkezinde hizmet veren tramvay hattı, güzergahına park edilen otomobil nedeniyle seferine devam edemedi.

    Yarım saat beklediler

    Uzun süre gelmeyen araç sürücüsü, vatandaşları adeta çileden çıkardı.

    Tramvayda bulunan yolcular, yarım saat boyunca şoförün gelmesini bekledi.

    Bursa'da tramvay yoluna park edilen araç vatandaşları çileden çıkardı ViDEO

    Bursa da tramvay yoluna park edilen araç vatandaşları çileden çıkardı #1

    Yolcular tramvaydan indi

    Bir süre sonra beklemekten sıkılan ve öfkelenen vatandaşlar tramvaydan aşağı indi.

    Durum yetkililere bildirildi.

    Bursa da tramvay yoluna park edilen araç vatandaşları çileden çıkardı #2

    Polis çekici aracı olaya el attı

    Harekete geçen ekipler, raylardaki otomobil polis çekici aracıyla çekilerek trafik otoparkına görüldü.

    İHA'nın aktarımına göre; aracın çekilmesinin ardından tramvay yoluna devam etti.

    Bursa da tramvay yoluna park edilen araç vatandaşları çileden çıkardı #3

    "Tramvay geçemedi"

    Uzun süre yolun açılmasını beklediklerini ifade eden yolcular, "Sürücü aracını rayların üzerine park edip gitmiş tramvay geçemedi. Biz de burada yolun açılmasını bekliyoruz." dedi.

    Bursa da tramvay yoluna park edilen araç vatandaşları çileden çıkardı #4


    Hazal Kaya, hamilelik pozlarını paylaşmaya devam ediyor
    Magazin

    Hazal Kaya, hamilelik pozlarını paylaşmaya devam ediyor

    Neymar: Oynadığım en iyi Brezilya
    Milli Takımlar

    Neymar: Oynadığım en iyi Brezilya

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir