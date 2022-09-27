Otomobil sürücüsü aracını tramvay raylarının üzerine bıraktı. Yarım saat boyunca dönmeyen şahıs, seferlerin aksamasına neden oldu.

Yanlış park ulaşımı aksattı...

Bursa'nın şehir merkezinde hizmet veren tramvay hattı, güzergahına park edilen otomobil nedeniyle seferine devam edemedi.

Yarım saat beklediler

Uzun süre gelmeyen araç sürücüsü, vatandaşları adeta çileden çıkardı.

Tramvayda bulunan yolcular, yarım saat boyunca şoförün gelmesini bekledi.

Bursa'da tramvay yoluna park edilen araç vatandaşları çileden çıkardı ViDEO

Yolcular tramvaydan indi

Bir süre sonra beklemekten sıkılan ve öfkelenen vatandaşlar tramvaydan aşağı indi.

Durum yetkililere bildirildi.

Polis çekici aracı olaya el attı

Harekete geçen ekipler, raylardaki otomobil polis çekici aracıyla çekilerek trafik otoparkına görüldü.

İHA'nın aktarımına göre; aracın çekilmesinin ardından tramvay yoluna devam etti.

"Tramvay geçemedi"

Uzun süre yolun açılmasını beklediklerini ifade eden yolcular, "Sürücü aracını rayların üzerine park edip gitmiş tramvay geçemedi. Biz de burada yolun açılmasını bekliyoruz." dedi.