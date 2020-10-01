Bursa'da travestiyle fuhuş pazarlığı gaspla bitti

Bursa'da fuhuş pazarlığı yapan şahsı, zorla hamama götürüp abdest aldırdıktan sonra gasbeden 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Fabrika Caddesi’nde meydana gelen olayda 33 yaşındaki L.G., fuhuş yapmak için aradığı 27 yaşındaki travesti V.D. ile anlaştı.

L.G., bir süre sonra V.D.'yi Santral Garaj Mahallesi'nden otomobiliyle aldı. V.D., otomobile bindikten sonra telefonla aradığı bir kişiye "Soğanlı’ya gidiyorum, gel" dedi.

POMPALI TÜFEKLE ÖNÜNÜ KESTİLER

Soğanlı Mahallesi girişinde L.G.'nin otomobilinin önü, bir araçla kesildi. Araçtan inen S.K., C.Y., A.S. ve A.A. pompalı tüfek doğrultarak L.G. ve V.D.'yi otomobilden indirdi.

"TÖVBE EDECEKSİN"

Şüpheliler, L.G.'nin parasını ve cep telefonunu gasbetti. 4 kişi daha sonra iddiaya göre, travesti V.D. ile aralarında bir bağlantı olmadığını düşünmesi için L.G.'ye "Travestiyle fuhuş yaptın, tövbe edeceksin." dedi.

Şüpheliler L.G.'ye zorla "Travestiyle fuhuş yapmayı düşündüğüm için özür dilerim. Bir daha fuhuş yapmayacağım." dedirterek, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

HAMAMA GÖTÜRÜP ABDEST ALDIRDILAR

V.D. ve S.K.'yi olay yerinde bırakan C.Y., A.S. ve A.A., L.G. ile otomobiline binip, ATM'ye gitti. 3 şüpheli, silah zoruyla L.G.'ye 20 bin TL'sini kendi hesaplarına havale ettirdi.

İşlemin ardından şüpheliler, L.G.'yi "Temizlenip, abdest alacaksın" diyerek hamama getirdi. C.Y., A.S. ve A.A., L.G. hamamda yıkandı. 3 şüpheli, yıkandıktan sonra L.G.’ye "Bir daha fuhuş yapmayacağım, tövbe ediyorum" dedirtti. Şüpheliler, hamamdan çıktıktan sonra L.G.'yi serbest bıraktı.

POLİS TEK TEK TESPİT ETTİ

L.G., polis merkezine giderek, yaşadıklarını anlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, L.G.'nin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

L.G.'nin verdiği ifade doğrultusunda, gittikleri yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 4 kişinin kimliğini belirlendi. Şüphelilerin Hürriyet Mahallesi'nde oturduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla S.K., A.S., C.Y. ve A.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette verdikleri ifadede, olayın travesti V.D.'nin planı olduğunu, tüm yaptıklarını L.G.'nin V.D. ile aralarındaki bağlantıyı anlamaması için yapıldığını itiraf etti.

Bunun üzerine polis, V.D.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, 'nitelikli yağma' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.