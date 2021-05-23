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Bursa'da treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da, treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.