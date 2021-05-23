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    Bursa'da treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Bursa'da, treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 08:12
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    Bursa'da treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir caddede ilerleyen işitme engelli Hazım Akbulut’un iderasindeki treeporter, Muhammed Miraç Yavuz'un kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

    Kazanın etkisiyle yere düşen sürücüler ve treeporterda yolcu olarak bulunan Rabia Akbulut yaralandı.

    YARALILARA İLK MÜDAHELE OLAY YERİNDE YAPILDI

    Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılarak, hastaneye kaldırıldı.

    Bursa da treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı #1

    Bursa da treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı #2

    Bursa da treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı #3

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