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- Bursa'da treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da treeporter ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da, treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
- DHA
- 23.05.2021 - 08:12
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir caddede ilerleyen işitme engelli Hazım Akbulut’un iderasindeki treeporter, Muhammed Miraç Yavuz'un kullandığı motosiklet ile çarpıştı.
Kazanın etkisiyle yere düşen sürücüler ve treeporterda yolcu olarak bulunan Rabia Akbulut yaralandı.
YARALILARA İLK MÜDAHELE OLAY YERİNDE YAPILDI
Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılarak, hastaneye kaldırıldı.