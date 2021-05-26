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    Bursa'da tüfekle bekçilerin üzerine yürüdü

    Tartıştığı bekçilerin üzerine pompalı silahla yürüyerek dehşet saçan iki şüpheli, olay yerinde etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 09:33
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    Bursa'da tüfekle bekçilerin üzerine yürüdü

    Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi Pazar alanı yakınlarında şase numarası silinmiş motosikletli iki kafadar F.G (26) ile B.Y (24) kendilerine doğru yaklaşan bekçileri görünce panik yaparak kullandıkları motosiklet ile birlikte yere düştü.

    Apar topar kalkan şüpheliler, bekçilerle tartışmaya başladı.

    TÜFEKLE BEKÇİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

    Bu sırada şüphelilerden biri, pompalı tüfekle bekçilerin üzerine yürüdü.

    Etkisiz hale getirilen iki şüphelinin üzerinde ayrıca demir saplı büyük boy ‘tahra’ adı verilen kesici alet ve uzun tornavida da çıktı.

    Yaşanan kargaşadan sonra olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şahıslar pompalı tüfekle birlikte Merinos karakoluna götürüldü.

    Bursa da tüfekle bekçilerin üzerine yürüdü #1

    Bursa da tüfekle bekçilerin üzerine yürüdü #2

    Bursa da tüfekle bekçilerin üzerine yürüdü #3

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