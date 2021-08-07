Bursa'da tüfekli kavga arasında kalan işçi vuruldu

İki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada sırasında parkta süpürge yapan temizlik işçisi bacaklarından yaralandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile sokak üzerine gelen 2 grup, tartışmaya başladı.

Bu sırada araçtan inen bir kişi, yanındaki pompalı tüfek ile karşı gruba ateş açtı.

TEMİZLİK İŞÇİSİNE İSABET ETTİ

Pompalı tüfekle çıkan saçmalar, o sırada parkta süpürge yapan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Münir Capkınlar’a isabet etti.

2 BACAĞINDAN VURULDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

2 bacağından da yaralanan temizlik işçisi Münir Capkınlar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Capkınlar, kanlar içerisinde yere yığılırken, otomobillerine binen 2 grup olay yerinde kaçtı.

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

















