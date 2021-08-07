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    Bursa'da tüfekli kavga arasında kalan işçi vuruldu

    İki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada sırasında parkta süpürge yapan temizlik işçisi bacaklarından yaralandı.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 17:09
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    Bursa'da tüfekli kavga arasında kalan işçi vuruldu

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile sokak üzerine gelen 2 grup, tartışmaya başladı.

    Bu sırada araçtan inen bir kişi, yanındaki pompalı tüfek ile karşı gruba ateş açtı.

    TEMİZLİK İŞÇİSİNE İSABET ETTİ

    Pompalı tüfekle çıkan saçmalar, o sırada parkta süpürge yapan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Münir Capkınlar’a isabet etti.

    2 BACAĞINDAN VURULDU

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 bacağından da yaralanan temizlik işçisi Münir Capkınlar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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    ŞÜPHELİLER KAÇTI

    Capkınlar, kanlar içerisinde yere yığılırken, otomobillerine binen 2 grup olay yerinde kaçtı.

    Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

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