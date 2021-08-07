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- Bursa'da tüfekli kavga arasında kalan işçi vuruldu
Bursa'da tüfekli kavga arasında kalan işçi vuruldu
İki grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada sırasında parkta süpürge yapan temizlik işçisi bacaklarından yaralandı.
- İHA
- 07.08.2021 - 17:09
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile sokak üzerine gelen 2 grup, tartışmaya başladı.
Bu sırada araçtan inen bir kişi, yanındaki pompalı tüfek ile karşı gruba ateş açtı.
TEMİZLİK İŞÇİSİNE İSABET ETTİ
Pompalı tüfekle çıkan saçmalar, o sırada parkta süpürge yapan Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Münir Capkınlar’a isabet etti.
2 BACAĞINDAN VURULDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
2 bacağından da yaralanan temizlik işçisi Münir Capkınlar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİLER KAÇTI
Capkınlar, kanlar içerisinde yere yığılırken, otomobillerine binen 2 grup olay yerinde kaçtı.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.