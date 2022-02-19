Bursa'da tutuklu bulunan kız çocuğu, mektupla serbest kaldı

‘Yüksek sesle müzik dinleme' kavgasında bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesi olayında tutuklanan 14 yaşındaki kız çocuğunun, ailesinin baskısıyla suçu üstlendiği ortaya çıktı.

Geçen yıl mayıs ayında, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Zeki Özezen (30) yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı (33) sesi kısması için uyardı.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

HASTANEDE ÖLDÜ

Kavgada tabancayla vurularak yaralanan Zeki Özezen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaçan Kıral Dalkıran, polis tarafından yakalandı.

‘KIZIM VURDU’ DEDİ

Dalkıran ifadesinde, Özezen'i 14 yaşındaki kızı Ç.D.'nin vurduğunu söyledi.

Gözaltına alınan Ç.D. tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı.

MEKTUP YAZDI

Olaydan 4 gün sonra yeniden gözaltına alınan Kıral Dalkıran, tutuklanırken, kızı Ç.D. ise serbest bırakılarak annesine teslim edildi.

Ç.D.´nin cezaevindeyken Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na mektup yazdığı ortaya çıktı.

“AZ CEZA ALACAĞIMI SÖYLEYİP, SUÇU ÜSTLENMEMİ İSTEDİLER”

Ç.D. mektubunda, “Zeki Özezen'i ben değil, babam öldürdü. Yaşım küçük olduğu için az ceza alacağımı söyleyip, suçu üstlenmemi istediler. Cezaevinde oyun parkı olduğunu ve burada oynayabileceğimi söylediler. Kabul ettim. Ben suçlu değilim.” dedi.

Mektubun ardından Ç.D.´nin serbest kaldığı, babasının ise tutuklandığı belirtildi.

YİNE KIZINI SUÇLADI

Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından, hakkında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Kıral Dalkıran ilk kez hakim karşısına çıktı.

Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Dalkıran, “Olay anında evimin önünde müzik dinliyordum. Zeki, müziğin sesini kısmamı istedi. Ben de sesini kıstım. Sonra markete gittim. Geri döndüğümde kızım Ç.D.'nin silahla Zeki´yi vurduğunu öğrendim. Ben vurmadım. Suçsuzum.” dedi.

TANIKLAR KONUŞTU

Tanıklar ise olay sonrası Kıral Dalkıran'ın elince tabanca gördüklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.