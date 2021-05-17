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    Bursa’da, tuvaletin turnikeli kapısında mahsur kaldı

    Yürüyüşe çıkan genç, parkın ücretli tuvaletini kullanmak istedi. Çıkışta turnikeli kapı sıkışınca mahsur kalan gencin yardımına, polis ve itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 09:54
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    Bursa’da, tuvaletin turnikeli kapısında mahsur kaldı

    Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde 4 arkadaş, akşam saatlerinde yürüyüş yapmak için parka çıktı.

    Şahıslardan Emir Nihat (16), parkın ücretli tuvaletini kullanmak istedi.

    Nihat, tuvaletten çıkarken turnikeli kapının kilitlenmesi ile mahsur kaldı.

    EKİPLERE HABER VERİLDİ

    Arkadaşları tarafından çıkarılamayınca, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

    2 saatten uzun süren çalışmaların ardından Emir Nihat, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

    Bursa’da, tuvaletin turnikeli kapısında mahsur kaldı ViDEO

    Bursa’da, tuvaletin turnikeli kapısında mahsur kaldı #1

    Bursa’da, tuvaletin turnikeli kapısında mahsur kaldı #2

    Bursa’da, tuvaletin turnikeli kapısında mahsur kaldı #3

    Bursa’da, tuvaletin turnikeli kapısında mahsur kaldı #4

    Bursa’da, tuvaletin turnikeli kapısında mahsur kaldı #5

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