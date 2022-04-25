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    Bursa'da uçak düştü

    Bursa'da uçak düştü

    Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü. Kazada biri yardımcı olmak üzere 2 pilot hayatını kaybetti. Bursa Valisi, yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu.
    • 25.04.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 15:53
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    Bursa'daki Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü...

    Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşen uçak, yanmaya başladı.

    İHA'nın haberine göre olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

    Can kaybı olup olmadığı bilinmiyor

    Feci kaza sonrası can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    Sokak içerisindeki yoğun kalabalık sonrası güvenlik güçleri, tahliyeye başladı.

    Helikopterler havada kontrol sağlıyor

    İtfaiye araçları, panik halinde olan kalabalığın arasından yangına ulaşmaya çalışıyor.

    Helikopterler havadan kontrol sağlıyor.

    2 pilot hayatını kaybetti

    Bağlarbaşı Mahallesi'nin kalabalık nüfusu ve çarpık yapılaşması müdahaleyi geciktiriyor.

    Bu tarz kazaların yaşanabildiği bir nokta olan sokakta çalışmalar sürüyor.

    Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." açıklamasını yaptı.

    Pilotların kimlikleri

    Pilotların kimlikleri belli oldu.

    Uçak kazasında pilotlar Furkan Ökten ve Murat Avşar'ın can verdiği belirtildi.

    Bursa'da tek motorlu uçak düştü VİDEO

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