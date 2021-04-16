Bursa'da Ulu Cami'ye balyozlu saldırı

Ulu Cami'ye balyozla saldıran şahıs, "Pencerenin korkulukları haç işaretine benziyor" iddiasında bulundu.

Bursa'da tarihi Ulu Cami’ye balyozla saldırı düzenlendi.

Osmangazi ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Tamer Ö., yanına aldığı balyozla Ulu Cami’nin kuzey kapısına geldi.

KORKULUKLARA VE MERMERE VURDU

Tamer Ö., balyozla caminin korkuluklarına ve mermere vurmaya başladı.

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, Tamer Ö.’ye müdahale edip, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Tamer Ö.’yü gözaltına aldı.

Ulu Cami'ye balyozlu saldırı ViDEO

"PENCERENİN KORKULUKLARI HAÇ İŞARETİNE BENZİYOR"

Tamer Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ayasofya'yı açarlarsa ben de burayı cami olsun diye kırmak istedim. Pencerenin korkulukları haç işaretine benziyor. Camide haç işareti olamaz. Emir geldi, bende yaptım." dedi.

Çiftçilik yaptığını söyleyen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tamer Ö., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.