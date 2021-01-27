Minibüsün fren yaptığı halde duramayıp çarptığı yaya, hatalı olduğu halde ayağa kalkarak minibüs şoförüne tepki gösterdi.

Mudanya istikametinden Bursa istikametine ilerleyen bir minibüs Göynüklü mevkiisinden aşağı doğru seyrettiği sırada, üst geçidin altından karşıya geçmek isteyen bir yaya kendini yola attı.

Minibüs sürücüsü ise bunun üzerine frene bastı ancak duramayarak adama çarptı.

SÜRÜCÜYE KAFA TUTTU

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya, bir süre sonra ayağa kalkıp minibüsün kapısını açarak sürücüye tepki gösterdi. Üst geçidi kullanmayıp altından geçmeyi tercih eden yaya, bir şeyinin olmadığını belirtip yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar minibüsün ön kamerasına yansırken, yolcu kısmını gösteren kameraya da kaza sırasında uyuklayan bir yolcunun minibüsün fren yapmasıyla birlikte yerinden fırlayıp, yere düştüğü anlar yansıdı.

Bursa'da üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs çarptı VİDEO