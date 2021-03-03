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- Bursa’da üst geçit kullanmayan kadın canından oldu
Bursa’da üst geçit kullanmayan kadın canından oldu
100 metre mesafedeki üst geçide rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 03.03.2021 - 09:15
- Güncelleme : 03.03.2021 - 09:37
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde 45 yaşındaki Aysel Özden adlı kadın, 100 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine Ata Bulvarı’ndan yolun karşısına geçmek istedi.
Ancak hızla gelen Mine E. (34) idaresindeki 16 STG 66 plakalı otomobil Özden’e çarptı.
METRELERCE HAVAYA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulup, yere düşen Özden, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı halde Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Aysel Özden, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Polis, kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Mine E.’yi gözaltına aldı.
Bursa’da üst geçit kullanmayan kadın canından oldu VİDEO