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    Bursa'da üst üste meydana gelen hortum tedirginliğe neden oldu

    Bursa'da son üç günde meydana gelen hortum korkuya neden olurken, son olarak Osmangazi ilçesinde meydana gelen hortumu vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 18:38
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 18:42
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    Bursa'da üst üste meydana gelen hortum tedirginliğe neden oldu

    Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz günlerde üst üste çıkan iki hortum vatandaşlara korku dolu dakikalar yaşattı.

    O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, esnaf da şaşkınlığını gizleyemedi. Hava sıcaklığının düşmesi sonucu ortaya çıkan hortumlara bir yenisi daha eklendi.

    O ANLAR ANBEAN KAYDA ALINDI

    Bugün meydana gelen hortum mahalle sakinlerini tedirgin ederken önceki gün çıkan hortum güvenlik kameralarına yansıdı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ise cep telefonlarıyla o anları anbean kaydetti.

    Tozu dumana katarak vatandaşlar arasında korkuya neden olan hortum geçtiğimiz yıl Otosansit Sanayi Sitesi'nde ağaçları devirmiş, işyerlerine zarar vermiş ve çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

    Bursa'da üst üste meydana gelen hortum tedirginliğe neden oldu VİDEO

    Bursa da üst üste meydana gelen hortum tedirginliğe neden oldu #1

    Bursa da üst üste meydana gelen hortum tedirginliğe neden oldu #2

    Bursa da üst üste meydana gelen hortum tedirginliğe neden oldu #3

    Bursa da üst üste meydana gelen hortum tedirginliğe neden oldu #4

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