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    Bursa’da üvey babadan kaçan 2 kardeş, otobüste saklanırken fark edildi

    Üvey babalarından şiddet gördüklerini söyleyen İlhan A. ile Can A. isimli 2 kardeş, bindikleri şehirlerarası otobüste arka koltuklarda saklanmaya çalışırken fark edildi.
    • 01.07.2022 - 11:26
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    Bursa’da üvey babadan kaçan 2 kardeş, otobüste saklanırken fark edildi

    Eskişehir’de üvey babalarından şiddet gördükleri iddiasıyla kaçan İlhan A. (10) ile Can A. (9) isimli kardeşleri, saklandıkları otobüste fark edildi.

    DHA’nın haberine göre; Batman'a gitmek için dün öğle saatlerinde Bursa Terminali'nden hareket eden yolcu otobüsünün muavini, biletleri kontrol ederken 2 çocuğun arka koltuklarda saklanmaya çalıştığını gördü.

    Bursa’da üvey babadan kaçan 2 kardeş, otobüste saklanırken fark edildi #1

    İki kardeşin, ailelerinden habersiz, Eskişehir'den otobüse binerek Bursa'ya geldiğini öğrenen muavin, durumu polise bildirdi. Kardeşler İlhan ve Can A., İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyen polislere teslim edildi.

    “Polise gelecektik, yanlışlıkla Bursa'ya gelmişiz”

    Kardeşler, üvey babalarından şiddet gördükleri için Eskişehir'deki evlerinden kaçtıklarını, polise gitmek isterken de yanlışlıkla Bursa'ya geldiklerini söyledi. Can A., "Üvey babamız bize şiddet uyguluyor. Biz de evden kaçtık. Yurda gitmek için polise gelecektik. Yanlışlıkla Bursa'ya gelmişiz. Eve gitmek istemiyoruz." dedi. 2 kardeş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Bursa’da üvey babadan kaçan 2 kardeş, otobüste saklanırken fark edildi #2

    Bursa’da üvey babadan kaçan 2 kardeş, otobüste saklanırken fark edildi #3

    Bursa’da üvey babadan kaçan 2 kardeş, otobüste saklanırken fark edildi #4


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