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    Bursa'da uykudaki karısını tüfekle öldürdü

    Eşi Ali Kemal U. tarafından başından tüfekle vurulan Gülser U. hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yaşlı adamı gözaltına aldı.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 09:12
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    Bursa'da uykudaki karısını tüfekle öldürdü

    Bursa'nın Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında Ali Kemal U., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu.

    "ANNENİ ÖLDÜRDÜM"

    Gülser U. burada hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, "Anneni öldürdüm" dedi.

    Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı.

    YAŞLI ADAM GÖZALTINDA

    Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi.

    Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Bursa da uykudaki karısını tüfekle öldürdü #1

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