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    Bursa'da uyuştucu satıcısı, 16 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı

    Uyuşturucu sattığı iddia edilen 18 yaşındaki B.Ç., 16 yaşındaki E.M.T. tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan B.Ç.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken E.M.T. de gözaltına alındı.
    • 01.07.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 10:19
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    Bursa'da uyuştucu satıcısı, 16 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan kavganın sonu kötü sonuçlandı.

    18 yaşındaki B.Ç., Konak Mahallesi'ndeki gençlerle tartışmaya başladı.

    Tartışma, kısa sürede alevlenirken mahalledeki gençler uyuşturucu sattığını iddia ettikleri B.Ç.’yi darbetmek istedi.

    16 yaşındaki genç, B.Ç’yi bıçakladı

    Kavgada çıkan arbedede 16 yaşındaki E.M.T., 18 yaşındaki B.Ç’yi sırtından bıçakladı.

    Yaşana olaya tanıklık eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildiridi.

    Bursa da uyuştucu satıcısı, 16 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı #1

    E.M.T gözaltına alınırken B.Ç. hastaneye kaldırıldı

    Olay yerine gelen polis ekipleri, sabıka kaydı bulunmayan E.M.T’yi  gözaltına alırken yaralanan B.Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Bursa da uyuştucu satıcısı, 16 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı #2

    B.Ç.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor

    Hastanede tedavi altına alınan B.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken şüpheli E.M.T.'nin, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    "Sanırım işin içinde uyuşturucu da varmış"

    İHA'nın haberine göre; bölgede kavga seslerini duyan ve olay yerine gelen mahalle sakini Gökhan A., "Ben buradan geçiyordum. Bir bağrışma duydum. Kalabalığı görünce geldim. Söylenenlere göre 16 yaşındaki çocuk birini bıçaklamış. Sanırım işin içinde uyuşturucu da varmış." dedi.

    Bursa da uyuştucu satıcısı, 16 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı #3

    Bursa da uyuştucu satıcısı, 16 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı #4


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