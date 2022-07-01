Bursa'da uyuştucu satıcısı, 16 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı

Uyuşturucu sattığı iddia edilen 18 yaşındaki B.Ç., 16 yaşındaki E.M.T. tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan B.Ç.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken E.M.T. de gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan kavganın sonu kötü sonuçlandı.

18 yaşındaki B.Ç., Konak Mahallesi'ndeki gençlerle tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa sürede alevlenirken mahalledeki gençler uyuşturucu sattığını iddia ettikleri B.Ç.’yi darbetmek istedi.

16 yaşındaki genç, B.Ç’yi bıçakladı

Kavgada çıkan arbedede 16 yaşındaki E.M.T., 18 yaşındaki B.Ç’yi sırtından bıçakladı.

Yaşana olaya tanıklık eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildiridi.





E.M.T gözaltına alınırken B.Ç. hastaneye kaldırıldı



Olay yerine gelen polis ekipleri, sabıka kaydı bulunmayan E.M.T’yi gözaltına alırken yaralanan B.Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.





B.Ç.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor



Hastanede tedavi altına alınan B.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken şüpheli E.M.T.'nin, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

"Sanırım işin içinde uyuşturucu da varmış"



İHA'nın haberine göre; bölgede kavga seslerini duyan ve olay yerine gelen mahalle sakini Gökhan A., "Ben buradan geçiyordum. Bir bağrışma duydum. Kalabalığı görünce geldim. Söylenenlere göre 16 yaşındaki çocuk birini bıçaklamış. Sanırım işin içinde uyuşturucu da varmış." dedi.