- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da uyuştucu satıcısı, 16 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı
Bursa'da uyuştucu satıcısı, 16 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı
- 01.07.2022 - 09:59
- Güncelleme : 01.07.2022 - 10:19
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan kavganın sonu kötü sonuçlandı.
18 yaşındaki B.Ç., Konak Mahallesi'ndeki gençlerle tartışmaya başladı.
Tartışma, kısa sürede alevlenirken mahalledeki gençler uyuşturucu sattığını iddia ettikleri B.Ç.’yi darbetmek istedi.
16 yaşındaki genç, B.Ç’yi bıçakladı
Kavgada çıkan arbedede 16 yaşındaki E.M.T., 18 yaşındaki B.Ç’yi sırtından bıçakladı.
Yaşana olaya tanıklık eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildiridi.
E.M.T gözaltına alınırken B.Ç. hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen polis ekipleri, sabıka kaydı bulunmayan E.M.T’yi gözaltına alırken yaralanan B.Ç. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
B.Ç.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Hastanede tedavi altına alınan B.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken şüpheli E.M.T.'nin, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
"Sanırım işin içinde uyuşturucu da varmış"
İHA'nın haberine göre; bölgede kavga seslerini duyan ve olay yerine gelen mahalle sakini Gökhan A., "Ben buradan geçiyordum. Bir bağrışma duydum. Kalabalığı görünce geldim. Söylenenlere göre 16 yaşındaki çocuk birini bıçaklamış. Sanırım işin içinde uyuşturucu da varmış." dedi.