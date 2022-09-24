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    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama

    Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 bin 20 polisin katılımıyla düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kente gelerek yönettiği operasyonda 132 şüpheliden 106'sı tutuklandı.
    • 24.09.2022 - 00:27
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    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

    Cumhuriyet savcılığının izni ile 20 Eylül’de operasyon başlatıldı. Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bin 20 personelin katılımı ile saat 05.00'te önceden tespit edilen 66 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    Bursa da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama #1

    Bakan Soylu da operasyonu yerinde takip etti

    DHA'nın aktardıpğına göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'ya gelerek takip ettiği 'Kökünü Kurutma' narkotik operasyonu; polis kamerası, helikopter, İHA ve dronlar ile anbean kaydedildi.

    1 helikopter, 3 İHA, 16 narkotik köpeğinin kullanıldığı; Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, önceden tespit edilen 66 adresin bulunduğu Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi ablukaya alındı.

    Bursa da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama #2

    132 şüpheli yakalandı

    Ekipler, evlere baskın yaparken, helikopter ve İHA'larla da operasyona havadan destek verildi.  Özel harekat polisleri adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, kapılar koçbaşı ile kırıldı. 132 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 1950 gram esrar, 65 gram bonzai, 25 ecstasy, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 50 fişek ve 221 bin 300 TL ele geçirildi.

    Bursa da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama #3

    106 şüpheli tutuklandı

    Savcılık sorgusu sona eren 8 şüpheli daha mahkemeye çıkarıldı. 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 106'ya yükseldi.

    Bursa da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama #4

    Bursa da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama #5

    Bursa da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama #6

    Bursa da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama #7

    Bursa da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama #8

    Bursa da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama #9


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