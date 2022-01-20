Yaklaşık bin polis ve narkotik köpeklerinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 42 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Bursa’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yaklaşık bin polisin görev aldığı operasyonda, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Kapılar koçbaşı ile kırıldı, Girilen evlerde, 42 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Narkotik köpekleri Galya, Rona ve Fırtına’nın da kullanıldığı aramalarda 1 kilo metamfetamin, 50 gram bonzai, 150 gram esrar, yeşil reçeteye tabi 30 ilaç, 6 ruhsatsız tabanca 69 mermi, 3 ruhsatsız tüfek ile 30 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün, adliyeye sevk edildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 34 tutuklama VİDEO



8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 34'ü 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.