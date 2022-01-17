Yaklaşık 1000 polisin katılımıyla düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 35 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ve İnegöl'de uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, farklı adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyona, yaklaşık 1000 polis katıldı.

EV, İŞ YERİ VE OTOMOBİLLER ARANDI

Operasyonda kapılar koçbaşı ile kırıldı, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı. Operasyonda narkotik köpekleri Galya, Rona ve Fırtına da yer aldı.

Drone da kullanılan operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde aramalar yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

1 kilo metamfetamin, 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 69 mermi ve 3 adet ruhsatsız tüfek ile bu tüfeklere ait 30 adet fişek ele geçirildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı VİDEO



35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.