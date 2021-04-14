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    Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tuutklandı

    Yapılan eş zamanlı operasyonlarda baskın yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 17:59
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    Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tuutklandı

    Bursa’da polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.

    Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışmalar neticesinde, şüpheli oldukları tespit edilen şahısları 10 gün boyunca fiziki ve teknik takibe aldı.

    Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Aramalarda 53,08 gram Metamfetamin, 41,43 gram sentetik Kannobioid, 16,02 gram esrar, 3 adet hassas terazi ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

    Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5 kişi serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklandı.

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    Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tuutklandı #3

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    Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tuutklandı #5

    Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tuutklandı #6

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