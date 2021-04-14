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Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tuutklandı

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tuutklandı

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda baskın yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.