Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Kaçakları İHA'lar tespit etti Uyuşturucu tacirlerine yönelik İHA destekli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 60 kişinin 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

Bursa'da zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100 ara yakalamada 133 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yaptı.

Şüphelilerin oluşturduğu maddeyi temin eden elemanların gruplara ayrılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

İHA'lar eşliğinde operasyon düzenlendi

Teknik ve fiziki takibin ardından 6 Mart sabahı harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kayıtlı çok sayıda adrese 2 İHA ve drone destekli uçuş zamanı düzenlendi.

Operasyona, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin aralarında olduğu bin polis, 8 narkotik köpeği katıldı.

Giriş çıkışlar kapatıldı

Şüphelilerin evlerinin bulunduğu mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı.

Kaçanları İHA'lar tespit etti

Özel harekat polisleri, bazı evlere kapılarını koçbaşlarıyla kırıp girdi. Bir evin bahçesine atlayıp kaçmaya çalışan şüpheli ile yan bina çatısına atlayan şüpheli İHA ile tespit edilerek yakalandı.

Operasyonda madde ticareti yaptığı tespit edilen 60 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Evlerde yapılan aramalarda 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilo sentetik kannabinoid, 23 gram esrar, 3 gram kokain, 3 yeşil reçete hap, 2 terazi, tüfek, 6 tabanca, 547 fişek, ile ısıyla ticaretiinden elde edilen 4bin 650 TL ele geçirildi.

41 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu veya destek madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan talep talebi ile adliyeye sevk edilen 60 şüpheliden 41'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişiye ev hapsi verildi.

17 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)