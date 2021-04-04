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    Bursa’da uyuşturucu partisinde komaya girip öldü

    Bursa’da kısıtlama saatinde arkadaşlarıyla evde uyuşturucu partisi yapan genç hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.04.2021 - 07:37
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    Bursa’da uyuşturucu partisinde komaya girip öldü

    Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle mahallesinde, Gonca sokak üzerinde bir apartmanda 3 genç evin içinde uyuşturucu partisi yaptı.

    Uyuşturucu kullanan gençlerden Aydın Kılıç bilinmeyen sebep ile komaya girdi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç Üniversite Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bursa’da uyuşturucu partisinde komaya girip öldü #1

    Bursa’da uyuşturucu partisinde komaya girip öldü #2

    Bursa’da uyuşturucu partisinde komaya girip öldü #3

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