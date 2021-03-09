Bursa'da uyuşturucu partisine baskın kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde uyuşturucu partisi yapan 6 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, bir süre önce teknik takibe aldığı şüphelilerin Mesudiye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu partisi yaptığını belirledi.

Eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanan Damla İ., Yüksel K., Furkan B., Zeliha E. ve Ali B. ile uyuşturucuyu sattığı belirlenen ev sahibi Mustafa Çağlar B., suçüstü yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Evde ve şüphelilerin üzerlerinde 35 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 850 TL ile uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

SATICI TUTUKLANDI

Mustafa Çağlar B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu partisine baskın VİDEO









