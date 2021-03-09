- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da uyuşturucu partisine baskın kamerada
Bursa'da uyuşturucu partisine baskın kamerada
- DHA
- 09.03.2021 - 17:25
- Güncelleme : 09.03.2021 - 17:27
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, bir süre önce teknik takibe aldığı şüphelilerin Mesudiye Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu partisi yaptığını belirledi.
Eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanan Damla İ., Yüksel K., Furkan B., Zeliha E. ve Ali B. ile uyuşturucuyu sattığı belirlenen ev sahibi Mustafa Çağlar B., suçüstü yakalandı.
ELE GEÇİRİLENLER
Evde ve şüphelilerin üzerlerinde 35 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 850 TL ile uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.
SATICI TUTUKLANDI
Mustafa Çağlar B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Uyuşturucu partisine baskın VİDEO