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    Bursa'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

    Yaklaşık 600 polisin katıldığı şafak operasyonunda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 20.10.2020 - 08:53
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    Bursa'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

    Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşrurucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı.

    'ŞAFAK' OPERASYONU

    Çalışmanın ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere, özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 600 polis tarafından "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI

    Operasyonda kapılar koçbaşı ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çok sayıda kişi yakalandı.

    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

    Bursa da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon #1

    Bursa da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon #2

    Bursa da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon #3

    Bursa da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon #4

    Bursa da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon #5

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