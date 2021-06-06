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Bursa'da uyuşturucu sattığı müşterisini vurdu
Uyuşturucu satan bir şahıs, parasını ödemeyen Mehmet B. isimli müşterisini vurarak kaçtı.
- İHA
- 06.06.2021 - 09:25
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde yaşayan Mehmet B., A.A. isimli bir şahıstan uyuşturucu satın aldı.
A.A., uyuşturucu sattığı Mehmet B.’den ücretini alamayınca, evin önünde tartışma çıktı.
MÜŞTERİSİNİ VURUP KAÇTI
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında arbede yaşanırken, A.A., yanında bulundurduğu silah ile Mehmet B.’ye ateş açtı.
Sırtından vurulan Mehmet B., kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekibine sevk edildi.
YARALININ DURUMU AĞIR, ZANLI KAYIP
Sağlık ekipleri ilk müdahalesi ile birlikte yaralı Mehmet B.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının durumu ciddiyetini korurken, olay yerinden kaçan şüpheli A.A.’yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.