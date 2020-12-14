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    Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

    Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
    • DHA
    • 14.12.2020 - 12:10
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    Bursa'da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

    Bursa'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, bir süre takip ettikleri A.T.A. ve M.K. isimli şüphelileri yakaladı.

    EV VE ARAÇLARINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 kilo 550 gram sentetik kannabinoid, 150 gram esrar, 60 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi bulundu.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

    Bursa da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı #1

    Bursa da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı #2

    Bursa da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı #3

    Bursa da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı #4

    Bursa da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı #5

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