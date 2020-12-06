Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve üstlerinden uyuşturucu, araçtan da 2 adet ruhsatsız silah çıkan şüpheliler, "Kimseye zararımız yok, satmıyoruz içiciyiz" dedi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ​İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu.

Yakın Çevre Yolu Soğanlı mevkiinde uygulama yapan polisler, yoldan geçen bir otomobili durdurdu.

KIYAFETLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis, otomobildeki 2 kişiye izin belgelerini sordu. İzin belgeleri olmayan 2 şahsın üst aramasını yapan ekipler, Emirhan M.’nin yağmurluğunun kapüşonunda, Muhammet K.'nin ise ceplerinde gizlediği bir miktar metamfetamin, bir miktar kokain, bir miktar lime maddesi ve hassas terazi ele geçirdi.

Bursa'da uyuşturucu ve silahla yakalanan şüpheliler: Kimseye zararımız yok VİDEO

RUHSATSIZ 2 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıkması üzerine ekipler, otomobilde de arama yaptı.

Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 2 adet ruhsatsız silah bulundu.

RAHAT TAVIRLARI TEPKİ ÇEKTİ

3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 lira cezanın uygulandığı, şüphelilerden Muhammet K. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kimseye zararımız yok. Uyuşturucu satmıyoruz, içiciyiz" dedi. Muhammet K.'nın, araçtan çıkan silahlara ilişkin, "Silahlara zaafım var" demesi dikkat çekti.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Merinos Polis Merkez Amirliği’ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.







































