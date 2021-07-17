Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen Aydın A., dayısının evine zorla girmeye çalıştı, ardından müdahale eden polislere saldırdı. Ekipler, firar eden şahsı arama çalışması başlattı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Mehmet K., farklı zamanlarda alkol ve uyuşturucu alıp, kendisini tehdit ettiği yeğeni Aydın A. hakkında mahkemeye başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bu karara sinirlenen Aydın A., annesiyle aynı apartmanda yaşayan dayısının evine geldi.

KAPISINA DAYANDI

Aydın A.’nın geldiğini gören Mehmet K., dairenin kapısını kilitleyerek, polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelen kadar kapıyı kırmaya çalışan Aydın A., polisin geldiğini görünce çatıya kaçtı.

POLİSE SALDIRDI

Polislerin üzerine çatıdaki inşaat malzemelerini atan Aydın A.’nın intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Bursa’da uzaklaştırma kararı aldıran dayısının evini bastı VİDEO

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ANNE SİNİR KRİZİNE GİRDİ

Polisin Aydın A.’yı ikna çabası sürerken annesi Gülsem A., dayısı Mehmet K. ve ailesi, polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak, dışarı çıkarıldı.

Ambulansa alınan Gülsem A. Sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen anne sakinleştirildi.

ÇATIDAN FİRAR ETTİ

Çatıya kaçan Aydın A. yan evlerin çatılarına atlayarak firar etti.

Aydın A.’nın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.









