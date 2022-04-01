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    Bursa'da üzerindeki ağırlıkla yana eğilen kamyonet korku saçtı

    İnegöl ilçesinde sunta yüklü kamyonet, fazla gelen ağırlık nedeniyle devrilme noktasına geldi. O anlar kayda alınırken, kamyonetli, trafiği tehlikeye sokarak tepki topladı.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 16:47
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    Bursa'da üzerindeki ağırlıkla yana eğilen kamyonet korku saçtı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilerleyen sunta yüksü kamyonet yürekleri ağıza getirdi.

    Kemalpaşa Mahallesi üzerinde ilerleyen kamyonet, üzerindeki fazla ağırlık nedeniyle yana eğildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Bu anlar olay yerindeki vatandaş tarafından görüntülenirken, sürücüler korku yaşadı.

    TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU

    Kamyonet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürmesi, diğer sürücülerin de tepkisini çekti.

    Bursa'da üzerindeki ağırlıkla yana eğilen kamyonet korku saçtı VİDEO

    Bursa da üzerindeki ağırlıkla yana eğilen kamyonet korku saçtı #1

    Bursa da üzerindeki ağırlıkla yana eğilen kamyonet korku saçtı #2

    Bursa da üzerindeki ağırlıkla yana eğilen kamyonet korku saçtı #3


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