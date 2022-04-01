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- Bursa'da üzerindeki ağırlıkla yana eğilen kamyonet korku saçtı
Bursa'da üzerindeki ağırlıkla yana eğilen kamyonet korku saçtı
İnegöl ilçesinde sunta yüklü kamyonet, fazla gelen ağırlık nedeniyle devrilme noktasına geldi. O anlar kayda alınırken, kamyonetli, trafiği tehlikeye sokarak tepki topladı.
- DHA
- 01.04.2022 - 16:04
- Güncelleme : 01.04.2022 - 16:47
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilerleyen sunta yüksü kamyonet yürekleri ağıza getirdi.
Kemalpaşa Mahallesi üzerinde ilerleyen kamyonet, üzerindeki fazla ağırlık nedeniyle yana eğildi.
O ANLAR KAMERADA
Bu anlar olay yerindeki vatandaş tarafından görüntülenirken, sürücüler korku yaşadı.
TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKTU
Kamyonet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürmesi, diğer sürücülerin de tepkisini çekti.
Bursa'da üzerindeki ağırlıkla yana eğilen kamyonet korku saçtı VİDEO