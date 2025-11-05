Bursa'da üzerine ağaç devrilen işçiden acı haber

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde üzerüne ağaç devrilen belediye işçisi İbrahim Durak, hastanede hayatını kaybetti.
- 3 çocuk babası Durak, Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaparken kaza geçirdi.
- 12 gün süren yaşam mücadelesinin ardından vefat eden Durak'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde üzücü bir olay yaşandı.
Muradiyesarnıç Mahallesi’ndeki Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı’nda Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak görev yapan İbrahim Durak, mesire alanında çevre temizliği yaptığı sırada üzerine devrilen ağacın altında kaldı.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan 3 çocuk babası Durak, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Hastanede tedavisi süren İbrahim Durak, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.