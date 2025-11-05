Abone ol: Google News

Bursa'da üzerine ağaç devrilen işçiden acı haber

Mustafakemalpaşa ilçesinde üzerine ağacın devrilen belediye temizlik işçisi İbrahim Durak, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 17:26
Bursa'da üzerine ağaç devrilen işçiden acı haber
  • Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde üzerüne ağaç devrilen belediye işçisi İbrahim Durak, hastanede hayatını kaybetti.
  • 3 çocuk babası Durak, Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaparken kaza geçirdi.
  • 12 gün süren yaşam mücadelesinin ardından vefat eden Durak'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. 

Muradiyesarnıç Mahallesi’ndeki Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkı’nda Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak görev yapan İbrahim Durak, mesire alanında çevre temizliği yaptığı sırada üzerine devrilen ağacın altında kaldı.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan 3 çocuk babası Durak, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede tedavisi süren İbrahim Durak, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

3. Sayfa Haberleri