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- Bursa'da uzman çavuş, düğününe askeri üniforma ile gitti
Bursa'da uzman çavuş, düğününe askeri üniforma ile gitti
27 yaşında dünya evine giren uzman çavuş, düğününde damatlık yerine askeri üniforma giydi. Suriye'de görev yapan damadı üniforma ile gören davetliler şaşkınlık yaşadı.
- DHA
- 16.08.2020 - 16:06
Bursa'da 25 yaşındaki Esra Aydın ile evlenen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Arslan evlenme kararı aldı.
Suriye’de görev yapan damat Ali Arslan, düğünü için memleketi Bursa’ya geldi.
DAMATLIK YERİNE ÜNİFORMA GİYDİ
Çiftin düğünü, dün akşam İnegöl ilçesinde bulunan bir salonda yapıldı. Düğünde Uzman Çavuş Arslan, damatlık yerine askeri üniformasını giydi.
Bursa'da uzman çavuş, düğününe askeri üniforma ile gitti ViDEO
DAVETLİLER ŞAŞIRDI
Gelinlik giyen eşi ile el ele tutuşarak salona giren Arslan'ı askeri üniforma içinde gören davetliler, şaşkınlık yaşadı.