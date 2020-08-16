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    Bursa'da uzman çavuş, düğününe askeri üniforma ile gitti

    27 yaşında dünya evine giren uzman çavuş, düğününde damatlık yerine askeri üniforma giydi. Suriye'de görev yapan damadı üniforma ile gören davetliler şaşkınlık yaşadı.
    • DHA
    • 16.08.2020 - 16:06
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    Bursa'da uzman çavuş, düğününe askeri üniforma ile gitti

    Bursa'da 25 yaşındaki Esra Aydın ile evlenen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Arslan evlenme kararı aldı.

    Suriye’de görev yapan damat Ali Arslan, düğünü için memleketi Bursa’ya geldi.

    DAMATLIK YERİNE ÜNİFORMA GİYDİ

    Çiftin düğünü, dün akşam İnegöl ilçesinde bulunan bir salonda yapıldı. Düğünde Uzman Çavuş Arslan, damatlık yerine askeri üniformasını giydi.

    Bursa'da uzman çavuş, düğününe askeri üniforma ile gitti ViDEO

    DAVETLİLER ŞAŞIRDI

    Gelinlik giyen eşi ile el ele tutuşarak salona giren Arslan'ı askeri üniforma içinde gören davetliler, şaşkınlık yaşadı.

    Bursa da uzman çavuş, düğününe askeri üniforma ile gitti #1

    Bursa da uzman çavuş, düğününe askeri üniforma ile gitti #2

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    Bursa da uzman çavuş, düğününe askeri üniforma ile gitti #4

    Bursa da uzman çavuş, düğününe askeri üniforma ile gitti #5

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