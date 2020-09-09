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- Bursa'da vatandaş, 30 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Bursa'da vatandaş, 30 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
- DHA
- 09.09.2020 - 08:59
Bursa'da dolandırıcılık olayı son anda önlendi.
İnegöl ilçesindeki bir bankada meydana gelen olayda kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, telefonla aradığı İslam Ö.'den kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığını belirterek, bankadan 30 bin TL çekip hesabına göndermesini istedi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞÜPHELENDİ
Bankaya gelen İslam Ö., 30 bin TL tutarında kredi çekti. Bankadan çektiği parayı bankamatikten dolandırıcının hesabına yatırmak için hamle yapan İslam Ö.'nün hareketlerinden şüphelenen banka güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi.
30 BİN LİRA BLOKE EDİLDİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, paranın dolandırıcılara gönderilmesini engelledi.
İslam Ö.'nün bankamatik aracılığıyla gönderdiği 30 bin TL, banka görevlilerince son anda bloke edildi.
İslam Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis ekipleri telefon dolandırıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.