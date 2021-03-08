Bursa'da vertigo hastası kadın 3'üncü kattan düştü, hayatını kaybetti

Dengesini kaybederek 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen vertigo hastası kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'daki Gürsü Yenidoğan Mahallesi Yonca Sokak'ta vertigo hastası olan Fatma K. (25), 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düştü.

Beton zemine düşen Fatma K., olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOPSİSİ YAPILACAK

Fatma K.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardında otopsi için Adlî Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA RAHATSIZLANDI

Öte yandan Fatma K.’nin, olaydan bir hafta önce çalıştığı iş yerinde hastalığı dolayısıyla düşüp başından yaralandığı ve bir müddet hastanede yattığı öğrenildi.



