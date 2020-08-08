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    Bursa’da video çekmek için surlara çıkan kişi aşağı düştü

    Bursa'da gezmek için çıktığı tarihi surlarda video çekmek isterken düşen şahıs, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 08.08.2020 - 01:11
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    Bursa’da video çekmek için surlara çıkan kişi aşağı düştü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tophane surlarına gezmek için çıkan E.T. (63) isimli şahıs, bu sırada video çekmek isterken, ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.

    HASTANEDE KURTARLAMADI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. E.T., sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa’da video çekmek için surlara çıkan kişi aşağı düştü #1

    Bursa’da video çekmek için surlara çıkan kişi aşağı düştü #2

    Bursa’da video çekmek için surlara çıkan kişi aşağı düştü #3

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