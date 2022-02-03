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    Bursa'da villalardan eşya çalan hırsızlar yakalandı

    Yazlık villalardan çaldıkları eşyaları, taksiyle ikinci el ürün satışı yapılan yerlere götürüp, satan 7 hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 17:19
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    Bursa'da villalardan eşya çalan hırsızlar yakalandı

    Bursa'nın Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesi'nde yazlık sitelerde meydana gelen hırsızlık olayları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.

    İlçe merkezinde oturan 7 kişinin, ocak ayında farklı günlerde gittikleri mahalledeki villalardan eşya çalıp, taksiye yükleyerek ilçe merkezine götürdükten sonra ikinci el ürün satışı yapılan yerlere sattıkları belirlendi.

    5 ADRESE BASKIN YAPILDI

    Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teknik ve fiziki takip başlatıldı. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı desteğiyle ilçe merkezindeki 5 adrese, dün operasyon düzenlendi.

    7 HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI

    Baskında,7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ev eşyaları ele geçirildi. Şüpheliler, Küçükkumla Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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