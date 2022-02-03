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- Bursa'da villalardan eşya çalan hırsızlar yakalandı
Bursa'da villalardan eşya çalan hırsızlar yakalandı
- DHA
- 03.02.2022 - 17:16
- Güncelleme : 03.02.2022 - 17:19
Bursa'nın Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesi'nde yazlık sitelerde meydana gelen hırsızlık olayları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.
İlçe merkezinde oturan 7 kişinin, ocak ayında farklı günlerde gittikleri mahalledeki villalardan eşya çalıp, taksiye yükleyerek ilçe merkezine götürdükten sonra ikinci el ürün satışı yapılan yerlere sattıkları belirlendi.
5 ADRESE BASKIN YAPILDI
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla teknik ve fiziki takip başlatıldı. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı desteğiyle ilçe merkezindeki 5 adrese, dün operasyon düzenlendi.
7 HIRSIZ GÖZALTINA ALINDI
Baskında,7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ev eşyaları ele geçirildi. Şüpheliler, Küçükkumla Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.