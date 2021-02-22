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- Bursa'da villaya giren hırsız uyurken yakalandı
Bursa'da villaya giren hırsız uyurken yakalandı
- DHA
- 22.02.2021 - 14:04
- Güncelleme : 22.02.2021 - 14:22
Bursa'nın İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan villada hırsızlık yaşanmasından şüphe eden çevre sakinleri, Almanya’da yaşayan ev sahibi Kemal D.'ye ulaştı.
Villa sahibi de 3 komşusundan evi kontrol etmelerini istedi. 3 komşu, kontrol için girdikleri villanın üst katındaki yatak odasında A.C. isimli şüpheliyi uyurken buldu.
ÇAMAŞIR İPİYLE BAĞLADILAR
Komşular, şüpheliyi çamaşır ipi ile bağlayıp, polisi aradı. Şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi.
3 VİLLA SOYULDU
"Beni üç, dört kişi buraya bırakıp, gelip alacağız dediler." diye konuşan şüpheli, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bölgede toplam 3 villanın soyulduğu ortaya çıktı.
Eşyaların darmadağın edildiği villalardan televizyon gibi elektronik eşyaların çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, soruşturma başlattı.