Bursa'da villaya giren hırsız uyurken yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde girdiği villada uyuyakalan hırsızlık şüphelisi, Almanya'da yaşayan ev sahibinin kontrol etmelerini istediği komşular tarafından bulunup, bağlanarak etkisiz hale getirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan villada hırsızlık yaşanmasından şüphe eden çevre sakinleri, Almanya’da yaşayan ev sahibi Kemal D.'ye ulaştı.

Villa sahibi de 3 komşusundan evi kontrol etmelerini istedi. 3 komşu, kontrol için girdikleri villanın üst katındaki yatak odasında A.C. isimli şüpheliyi uyurken buldu.

ÇAMAŞIR İPİYLE BAĞLADILAR

Komşular, şüpheliyi çamaşır ipi ile bağlayıp, polisi aradı. Şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

3 VİLLA SOYULDU

"Beni üç, dört kişi buraya bırakıp, gelip alacağız dediler." diye konuşan şüpheli, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bölgede toplam 3 villanın soyulduğu ortaya çıktı.

Eşyaların darmadağın edildiği villalardan televizyon gibi elektronik eşyaların çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, soruşturma başlattı.