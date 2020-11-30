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- Bursa'da virajı alamayan sürücü takla attı
Bursa'da virajı alamayan sürücü takla attı
Kavşakta virajı alamayan otomobil kaldırıma çarpıp taklalar atarken, hafif yaralanan sürücü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 30.11.2020 - 17:47
- Güncelleme : 30.11.2020 - 17:52
Bursa'nun Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler kavşağında seyir halinde olan 16 ADD 984 plakalı otomobil sürücüsü, virajı alamayınca kaldırıma çıkarak takla attı.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Ters kalan araç sürücüsü hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Uludağ Üniversitesi Fakültesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla soruşturma başlattı.
Bursa'da virajı alamayan sürücü takla attı ViDEO