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    Bursa'da virajı alamayan sürücü takla attı

    Kavşakta virajı alamayan otomobil kaldırıma çarpıp taklalar atarken, hafif yaralanan sürücü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 30.11.2020 - 17:47
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 17:52
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    Bursa'da virajı alamayan sürücü takla attı

    Bursa'nun Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler kavşağında seyir halinde olan 16 ADD 984 plakalı otomobil sürücüsü, virajı alamayınca kaldırıma çıkarak takla attı.

    SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

    Ters kalan araç sürücüsü hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Uludağ Üniversitesi Fakültesi'ne kaldırdı.

    Polis ekipleri kazayla soruşturma başlattı.

    Bursa'da virajı alamayan sürücü takla attı ViDEO

    Bursa da virajı alamayan sürücü takla attı #1

    Bursa da virajı alamayan sürücü takla attı #2

    Bursa da virajı alamayan sürücü takla attı #3

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