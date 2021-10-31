Bursa'da 4 şeritli otoyolda hızla ilerleyen araçların arasında bir kişinin yürümeye çalıştığını görenler gözlerine inanamadı.

Bursa-İzmir yolu Mudanya kavşağında meydana gelen olayda bulunduğu noktadan 100 metre ileride üst geçit olmasına rağmen ana yola atlayarak karşıya geçmeye çalışan bir kişi canını hiçe saydı.

Trafiğin yoğun olduğu dakikalarda meydana gelen olayda sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücülerin kornaya basarak uyarmaya çalıştığı kişi, kornalara aldırış etmeden refüje kadar ilerledi.

REFÜJE ÇIKMADAN GERİ DÖNDÜ

Herkesin meraklı bakışları arasında şahsın refüje çıkmadan geri dönmesi ise korku ile onu izleyenlerin aklına iddia mı sorusunu getirdi.

Karşıya geçmeden refüjden geri dönen kişi, hem kendi canını hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

Bursa'da vızır vızır geçen araçların arasında canını hiçe saydı ViDEO