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    Bursa'da yağmur nedeniyle kaza: 2 ölü

    Osmangazi'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Aracın içinde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
    • 13.06.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 10:03
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    Bursa'da yağmur nedeniyle kaza: 2 ölü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Sanayi Caddesi'nde bir sürücü, yağmurlu havada seyir halinde ilerlemekteydi.

    Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kişi, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

    Savrulan aracı görenler, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini çağırdı.

    Araçtakiler çıkarıldı

    Hurdaya dönen araçtaki 2 kişiyi çıkaran itfaiye ekipleri, ağır yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

    Yaşamlarını yitirdiler

    İHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan kişilerin hayatlarını kaybettikleri öğrenilirken emniyet güçleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı VİDEO


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