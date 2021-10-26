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    Bursa’da yakalanan hırsıza linç girişimi

    Osmangazi ilçesinde, hırsızlık yapmak üzereyken fark edilen şüpheli, mahalleli tarafından linç edilmek istendi.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 11:47
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    Bursa’da yakalanan hırsıza linç girişimi

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mahallesi Bülbül Sokak’ta, iki dükkandan hırsızlık yaparak musluk ve inşaat malzemesi çalan bir kişi, mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

    Sesler üzerine diğer mahalle sakinleri de olay yerine geldi.

    Mahalleli hırsızlık zanlısına müdahale edince, ortalık savaş alanına döndü.

    ZANLI KAHVAHANEYE SOKULDU

    Hırsızlık zanlısı mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

    Bir mahalle sakini, etkisiz hale getirilen şüpheliyi linçten kurtarmak için kahvehaneye sokup, kapıyı kilitledi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Bursa’da yakalanan hırsıza linç girişimi VİDEO

    TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini polis otosuna alarak karakola götürüldü.

    Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa’da yakalanan hırsıza linç girişimi #1

    Bursa’da yakalanan hırsıza linç girişimi #2

    Bursa’da yakalanan hırsıza linç girişimi #3

    Bursa’da yakalanan hırsıza linç girişimi #4

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