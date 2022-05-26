Bursa'da yakalanmamak için polise ateş açtı

Dur ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonrası polisle çatıştı… 2 kişinin kaçma anı ve otomobilin askıda kalması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Barış Manço Kültür Merkezi yakınlarında 16 ADU 202 plakalı aracın içerisinde şüpheli F.T.(27)'yi fark eden polis ekipleri, aracı durdurmak istedi.

Polislerin “dur” ihtarına uymayan şüpheli ve yanındaki iki kişi kaçmaya başladı.

Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından 75. Yıl Mahallesi Kerpiç Sokak’a giren şüpheliler, patika yoldaki setten geçmek isterken otomobilleri askıda kaldı.

Polise ateş açtı

Yakalanacağını anlayan F.T., polis ekiplerinin aracını hedef alarak ateş açtı.

Bu esnada araçta bulunan Y.B. ve diğer şahıs ormanlık alana kaçtı.

Polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasına aldırış etmeyen F.T., karşılık vermeye devam etti.

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Sol bacağından yaralanmasına rağmen kaçtı

Ekiplerin uyarı ateşi sonrası sol bağından yaraladığı şahıs, suç aleti tabanca ile kaçmaya başladı.

Diğer şüphelilerden Y.B. ise etkisiz hale getirildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kaçan F.T. ve henüz kimliği belirlenemeyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Suç aletiyle çalılıklara saklandı

Polis ekipleri, kendilerine ateş açarak kaçan şüpheli F.T. (27)'yi çevrede yaptıkları güvenlik kamera incelemesinin ardından kaçış güzergahı üzerindeki çalılıklara saklandığı yerde suç aleti tabancayla yakaladı.

Şahısların kaçtığı otomobilde yapılan aramalarda bir adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Suç dosyası kabarık

Şüpheli F.T.'nin ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘silahlı tehdit’ ve ‘ateşli silah bulundurma’, ‘ateşli silahlar, mermiler, bıçaklar ve sırf saldırı veya savunma hedefiyle yapılmış olan aletlerin Türkiye'ye sokulması, üretilmesi, satın alınması, satılması, taşınması veya bulundurulması’ suçlarından aranmasının olduğu ve yakalanmak istemediği için ateş açarak kaçtığı öğrenildi.

Biri hala kaçak

Polis ekiplerinin ateş ederek etkisiz hale getirdiği şüpheli olay yerine istenen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer şüpheli Y.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İHA’nın haberine göre; kimliği sonradan tespit edilen ve kaçan üçüncü şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor…