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    Bursa'da yanan bağ evi, küle döndü

    Henüz sebebi belirlenmeyen yangında, bir bağ evi yanarak kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 16.03.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 15:12
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    Bursa'da yanan bağ evi, küle döndü

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yukarıbalık Mahallesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı.

    İsmail Yıldız'a ait bağ evi, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle alevler içerisinde kaldı.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

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